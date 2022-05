Brescia-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Brescia-Reggina, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SITO Serie B SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SITOB SportFace.

GiGiglio99 : Pronostici 38° giornata di Serie B: Crotone Parma 2-1 Alessandria Vicenza 0-1 Ascoli Ternana 3-2 Benevento Spal 1-… - GdB_it : Brescia, caccia al piazzamento: con la Reggina per lo slancio - GiGiglio99 : Brescia-Reggina sa di ultima fermata in B, spero di sbagliarmi e spero possiamo ritrovarci il 13 di agosto in quest… - Nicola89144151 : Domani alle 20:30 folle serata di Serie B su Sky! Diretta Gol (Sky Sport Uno) Lecce - Pordenone (Sky Sport 252) Pe… - AleRodella : Brescia-Reggina, la formazione di -