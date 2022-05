Bollette di luce e gas, occhio alle truffe! Si rischia di pagare molto di più (Di venerdì 6 maggio 2022) Il meccanismo è piuttosto banale nella sua semplicità. Ma, purtroppo, efficace per i truffatori. Ecco come difendersi Non bastavano i rincari in bolletta su luce e gas. Gli aumenti di queste settimane hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Ma oltre a questa situazione, già assai complicata, ci si mettono anche i criminali. Le truffe sulle Bollette di luce e gas si susseguono all’ordine del giorno. Una delle ultime è tra le più infide. Ecco come difendervi. Truffa luce e gas (web source)La crisi energetica era già in atto. Questo è un dato ormai consolidato. Si viene, del resto, da due anni di pandemia da Covid-19. Lo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, ha acuito ulteriormente i problemi. E così, nelle ultime settimane, sono arrivate le stangate per ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 6 maggio 2022) Il meccanismo è piuttosto banale nella sua semplicità. Ma, purtroppo, efficace per i truffatori. Ecco come difendersi Non bastavano i rincari in bolletta sue gas. Gli aumenti di queste settimane hanno messo in ginmolte famiglie italiane. Ma oltre a questa situazione, già assai complicata, ci si mettono anche i criminali. Le truffe sulledie gas si susseguono all’ordine del giorno. Una delle ultime è tra le più infide. Ecco come difendervi. Truffae gas (web source)La crisi energetica era già in atto. Questo è un dato ormai consolidato. Si viene, del resto, da due anni di pandemia da Covid-19. Lo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, ha acuito ulteriormente i problemi. E così, nelle ultime settimane, sono arrivate le stangate per ...

