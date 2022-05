(Di venerdì 6 maggio 2022) Un ciclistadi 46 anni è morto durante un'escursione in mountain bike sulle alture di Molini di Triora, in alta valle Argentina (Imperia). Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso ...

Advertising

rep_genova : Biker inglese muore dopo una caduta nei boschi dell'Imperiese [aggiornamento delle 16:49] - GdB_it : Biker inglese 46enne muore dopo caduta in boschi Imperiese - BabboleoNews : Rovinosa caduta di oltre 20 metri per un biker inglese del 1976 oggi a #MoliniDiTriora (Im). Durante le prime cure… -

Un ciclistadi 46 anni è morto durante un'escursione in mountain bike sulle alture di Molini di Triora, ... Ilha riportato un politrauma ed è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, ...Purtroppo non ce l'ha fatta il46enne che stamani è caduto mentre si trovava tra i boschi nella zona del Lago delle Noci a Molini di Triora. L'uomo, J. M., turistaoriginario della periferia di Londra, è deceduto ...Un ciclista inglese di 46 anni è morto durante un'escursione in mountain bike sulle alture di Molini di Triora, in alta valle Argentina (Imperia). (ANSA) ...È morto al Pronto Soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il biker inglese di 46 anni che questa mattina, durante un’escursione in mountain bike a Molini di Triora, è uscito dal sentiero facendo un ...