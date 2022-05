Assalto alla Cgil | arriva uno scandaloso provvedimento dello Stato

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 maggio 2022) di Fabio Massimo Nicosia, avvocato, Presidente del Partito Libertario e del Fronte di Liberazione Nazionale Il Pannella dei tempi d’oro diceva che i radicali erano invisi ai salotti bene della borghesia progressista, perché si mettevano le dita nel naso e stavano scomposti a tavola. Chissà che cosa direbbero oggi Pannella e quei salotti buoni di Nicola Franzoni, segretario del Fronte di Liberazione Nazionale, il quale, non si sa se con le dita nel naso o meno, èto addirittura a orinare sul muro di non so più quale Palazzo istituzionale romano, ricavandone immediatamente un foglio di via obbligatorio (ma orinare sul detto Palazzo è reato o non è reato?). Forse a Pannella Franzoni sarebbe piaciuto, anche perché, come scrisse Pasolini, quei radicali non ebbero mai timore di immischiarsi con “fascisti”, e Franzoni è un visitatore frequente di Predappio, per quanto ...