App per il monitoraggio del ciclo: usate per rintracciare le donne che vogliono abortire nei paesi dove è illegale? (Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe ribaltare il caso storico del 1973 (Roe v. Wade), che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all’aborto, permettendo agli stati di scegliere se disciplinare o vietare la procedura. Questa presunta decisione, trapelata da bozza di parere e che non è ancora stata emessa, rappresenterebbe un enorme passo indietro in tema di diritti delle donne, perché i diritti di aborto sarebbero protetti in meno della metà di tutti gli stati degli Stati Uniti. Pertanto, la bozza trapelata ha riacceso il dibattito sulla tutela della privacy – o sull’insufficienza di questa — in particolar modo relativamente alle app utilizzate per il monitoraggio del ciclo da quasi 1/3 delle donne negli USA. Anche se queste app sono molto diffuse e, sicuramente, sono utili per chi intende ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe ribaltare il caso storico del 1973 (Roe v. Wade), che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all’aborto, permettendo agli stati di scegliere se disciplinare o vietare la procedura. Questa presunta decisione, trapelata da bozza di parere e che non è ancora stata emessa, rappresenterebbe un enorme passo indietro in tema di diritti delle, perché i diritti di aborto sarebbero protetti in meno della metà di tutti gli stati degli Stati Uniti. Pertanto, la bozza trapelata ha riacceso il dibattito sulla tutela della privacy – o sull’insufficienza di questa — in particolar modo relativamente alle app utilizzate per ildelda quasi 1/3 dellenegli USA. Anche se queste app sono molto diffuse e, sicuramente, sono utili per chi intende ...

acmilan : Per l'ultima partita in casa della stagione, il nostro gagliardetto riporterà un messaggio speciale scelto dai tifo… - Inter : Supportiamo insieme la campagna @UN ActNow. Scarica l’app AWorld e registra le tue azioni per piantare un albero… - espressonline : In anteprima per voi, la copertina dell'Espresso in edicola, su app e online da domenica - elaela_elaela : RT @Agostino35: Auguri a Poste Italiane per i suoi 160 anni, per festeggiare direi di creare un'altra app che è una cosa che non si aspetta… - CyberSecHub0 : RT @giornalettismo: #App per il monitoraggio del ciclo: potrebbero essere utilizzate per rintracciare le donne che vogliono abortire nei pa… -