Wta 1000 Madrid 2022: Jabeur passeggia contro Alexandrova e vola in finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Ons Jabeur è la prima finalista del Wta 1000 di Madrid 2022. La giocatrice tunisina ha sconfitto in semifinale Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-2 6-3, raggiungendo l'atto conclusivo del torneo spagnolo. Tutto facile per la numero 10 del mondo, nonché unica Top 10 rimasta in tabellone, che impiega appena 62 minuti per archiviare la pratica. In vantaggio fin dal primo gioco e sempre in controllo del match, Jabeur ha ottenuto comodamente il primo set a suon di break. La tunisina ha infatti strappato la battuta alla sua avversaria ben tre volte su quattro. Più equilibrata la seconda frazione, in cui il primo e unico break è arrivato solamente nell'ottavo gioco. Senza concedere neppure una palla break nei suoi cinque turni di battuta,

