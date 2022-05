Va a denunciare uno stupro di gruppo e viene violentata da un agente: l’orrore vissuto da una 13enne (Di giovedì 5 maggio 2022) Era riuscita a superare tutte le paure e i timori e si era rivolta alla polizia per denunciare uno stupro di gruppo durato quattro giorni. La vittima una ragazzina di 13 anni, rapita e violentata da quattro uomini a fine aprile, non avrebbe mai pensato che l’incubo potesse ripetersi di nuovo e proprio tra le mura della stazione di polizia dell’Uttar Pradesh uno stato dell’India del nord. Invece dopo poco che la 13enne accompagnata dalla zia si era seduta per raccontare l’orrore vissuto, l’agente che stava raccogliendo la denuncia ha chiesto loro di seguirlo in un’altra stanza. Una volta entrati, il poliziotto però ha chiuso la porta e violentato la ragazzina davanti alla zia. L’agente è stato fermato e arrestato mentre tentava di ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 5 maggio 2022) Era riuscita a superare tutte le paure e i timori e si era rivolta alla polizia perunodidurato quattro giorni. La vittima una ragazzina di 13 anni, rapita eda quattro uomini a fine aprile, non avrebbe mai pensato che l’incubo potesse ripetersi di nuovo e proprio tra le mura della stazione di polizia dell’Uttar Pradesh uno stato dell’India del nord. Invece dopo poco che laaccompagnata dalla zia si era seduta per raccontare, l’che stava raccogliendo la denuncia ha chiesto loro di seguirlo in un’altra stanza. Una volta entrati, il poliziotto però ha chiuso la porta e violentato la ragazzina davanti alla zia. L’è stato fermato e arrestato mentre tentava di ...

