Uomini e Donne | Saverio accusato di molestie | caos in studio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Anche nella puntata odierna di, grande protagonista è stato il trono over, che ha visto nuovamente tra i protagonisti l’anziano cavaliere(89 anni) e la dama ottantenne Vincenza. Quest’ultima ha chiuso con lui affermando di essersi sentita spinta a ricambiare attenzioni (baci, carezze ma anche tentativi di ottenere un bacio alla francese) che non voleva. Secondo Vincenza,è stato fin troppo pressante, fin quasi a molestarla con la sua insistenza. Quando ha capito che la donna lo stava facendo passare per una sorta di molestatore, l’uomo è saltato su e si è arrabbiato: ha negato tutto e anche Maria De Filippi alla fine non sapeva più a chi credere. Tra risate e urla, tuttavia, il capitolo è stato chiuso, e anche percon la signora Vincenza non c’è più alcuna ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - Radio1Rai : Uomini che uccidono le donne. Le parole sbagliate dei giornali nell'analisi di @_arianna: «Su questo i #social sono… - Piergiulio58 : L'unico settore dove le donne guadagnano di più. - _eleblue_ : RT @anna_salvaje: Avete mai letto che la Franzoni era ottima cuoca? Che Sabrina Misseri era brava estetista o Erika De Nardo brillante stu… -

Erano esattamente 1.424e una donna, Rosalia Montmasson, savoiarda. Garibaldi non ce la voleva (forse per l'universale superstizione dei marinai che lea bordo portano nella). Ma era la ...... ha dichiarato: 'Per salvare le persone che si trovano nei sotterrainei di Azovstal, fra cui... come riporta l'agenzia Unian, pubblicando una foto diche sostituiscono un cartello con la ...L’impero di Carlo V (da leggere quinta, come la quinta finale di Champions) sul solco del club più leggendario della storia dello sport “Parlo in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese ...Traguardo di prestigio per l'ex tronista curvy che ha concluso il suo percorso universitario alla Sapienza di Roma ...