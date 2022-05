Uomini e Donne, Riccardo ancora protagonista: addio ad un’altra dama (Di giovedì 5 maggio 2022) Torna anche oggi Uomini e Donne con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Riccardo è ancora una volta protagonista: torna anche Gemma. Non mancheranno i colpi di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda durante questo giovedì 5 maggio. I grandi protagonisti stavolta saranno certamente Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani: cosa accadrà a breve. Il grande protagonista di questo pomeriggio, Riccardo Guarnieri (Via Instagram Screenshot)Nella puntata di ieri i telespettatori hanno potuto assistere all’addio di Diego Tavani che ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne in compagnia di Aneta. Mentre nell’episodio che ci ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 maggio 2022) Torna anche oggicon una nuova puntata ricca di colpi di scena.una volta: torna anche Gemma. Non mancheranno i colpi di scena nella nuova puntata diche andrà in onda durante questo giovedì 5 maggio. I grandi protagonisti stavolta saranno certamenteGuarnieri e Gemma Galgani: cosa accadrà a breve. Il grandedi questo pomeriggio,Guarnieri (Via Instagram Screenshot)Nella puntata di ieri i telespettatori hanno potuto assistere all’di Diego Tavani che ha abbandonato lo studio diin compagnia di Aneta. Mentre nell’episodio che ci ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - croSSyourm1nd : RT @anna_salvaje: Avete mai letto che la Franzoni era ottima cuoca? Che Sabrina Misseri era brava estetista o Erika De Nardo brillante stu… - UrsoVale83 : RT @The_SadChild: in un mondo perfetto uomini e donne sarebbe così : -