Uomini e Donne, Maria De Filippi “caccia” un cavaliere: “Per me puoi andartene ora” (Di giovedì 5 maggio 2022) La scelta di Diego Tavani e Aneta Buchova, la nuova coppia formatasi nel trono over di Uomini e Donne, è stata alquanto strana e il pubblico a casa se n’è accorto benissimo. Al di là dello scarso entusiasmo del cavaliere romano, che ha spiegato di essere impaurito dalla situazione in quanto lui non è mai stato abituato a storie serene come quella con Aneta, dove non si litiga mai, a far discutere è stato l’atteggiamento di Maria De Filippi. Uomini e Donne, Sara Zilli esce dallo studio piangendo La dama del trono over è stata invitata da Maria De Filippi a lasciare momentaneamente lo studio: il motivo Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 maggio 2022) La scelta di Diego Tavani e Aneta Buchova, la nuova coppia formatasi nel trono over di, è stata alquanto strana e il pubblico a casa se n’è accorto benissimo. Al di là dello scarso entusiasmo delromano, che ha spiegato di essere impaurito dalla situazione in quanto lui non è mai stato abituato a storie serene come quella con Aneta, dove non si litiga mai, a far discutere è stato l’atteggiamento diDe, Sara Zilli esce dallo studio piangendo La dama del trono over è stata invitata daDea lasciare momentaneamente lo studio: il motivoe ...

Advertising

poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - AMOILTRASH1 : #uominiedonne NON TROMBANO LA PRIMA SERA PER TATTICA, POI LO FANNO LA TERZA SERA COME SE SI SENTISSERO PIÙ PULITE N… - decadenzaera : l’ultimo mese di uomini e donne sprecato con queste dinamiche mosce #uominiedonne -