Ucraina, Letta: "I distinguo di Salvini? Supportare il governo per la pace" (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – Sulle perplessità espresse dal segretario della lega Matteo Salvini sull'invio di nuove armi a Kiev "io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta facendo, che sta facendo il presidente del Consiglio, di tenere insieme questa maggioranza e di tenere insieme i diversi paesi europei sulla grande questione della ricerca della pace sia quello giusto". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a margine della presentazione delle candidate a sindaco del Pd alle prossime amministrative. "Quindi io invito anche tutti qui in Italia a cercare di più le ragioni di stare insieme e e di Supportare il governo per far sì che la voce del governo per cercare la pace insieme agli altri paesi europei sia più forte – ha sottolineato Letta –

