Tutti i segreti sulle divise della Guardia Svizzera pontificia (Di giovedì 5 maggio 2022) In una stanzetta in Vaticano, Ety Cicioni confeziona le famose uniformi della Guardia Svizzera pontificia da almeno 25 anni. Nato a Giulianova, in Abruzzo, lavora in questo atelier dal 1997, cioé da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) In una stanzetta in Vaticano, Ety Cicioni confeziona le famose uniformida almeno 25 anni. Nato a Giulianova, in Abruzzo, lavora in questo atelier dal 1997, cioé da ...

Advertising

ibis787 : Infatti ma è tutta una buffonata da non considerare. Qui tutti danno notizie fanno piani svelano piani segreti ..s… - lucaborsari : RT @askanews_ita: Tutti i segreti sulle divise della Guardia Svizzera pontificia - 3dRacha : okay ma letteralmente tutti si stanno findanzando in sto periodo svelatemi i vostri segreti - fralafragola : ma spillate il link del gruppo che parlano tutti o volete tenervi i vostri segreti? - askanews_ita : Tutti i segreti sulle divise della Guardia Svizzera pontificia -