Advertising

ladyonorato : Ora con ?@barbarab1974? e il candidato sindaco di #Verona Alberto #Zelger in piazza dei Signori - ladyonorato : Domani alle 17.00 sarò a #Verona al Caffè Dante alla conferenza stampa del candidato sindaco Alberto #Zelger! Sarà… - sportli26181512 : Sindaco di Verona: '16mila tifosi del Milan domenica? Non mi sembra una scelta intelligente': I tifosi del Milan si… - sportli26181512 : Sindaco di Verona: '16mila tifosi del Milan domenica? Non mi sembra una scelta intelligente': Il Sindaco di Verona … - MilanWorldForum : Il sindaco di Verona sull'esodo rossonero Le dichiarazioni -) -

Corriere della Sera

"A partire da ora se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno". Lo ha detto un consigliere deldella città Petro Andriushchenko, citato dalla Cnn, spiegando che "intensi attacchi sull'acciaieria non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando. "Assalto senza sosta, anche di ...Martedì 10 maggio si terrà un incontro con i rappresentanti istituzionali della città: ildi Pavia Mario Fabrizio Fracassi, il presidente della Provincia Giovanni Palli e, in Camera di ... Verona, solo «neofiti» in lista con il candidato sindaco Tommasi Il Sindaco di Verona Federico Sboarina ha commentato al Corriere di Verona l'invasione di tifosi rossoneri nella città veneta, in vista della sfida di domenica sera ...Nuovo look sui ponti Trivelin e dell’Olmo. Amia abbellisce e decora Montorio con fiori e piante. «Un riconoscimento ad un quartiere virtuoso».