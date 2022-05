Salernitana - Venezia 2 - 1, i granata affossano i lagunari nel match salvezza (Di giovedì 5 maggio 2022) Bonazzoli esulta dopo il gol Salerno, 5 maggio 2022 - Salernitana e Venezia si affrontano nel recupero della 20giornata di Serie A . I granata di Nicola conquistano tre punti con i gol di Bonazzoli su ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Bonazzoli esulta dopo il gol Salerno, 5 maggio 2022 -si affrontano nel recupero della 20giornata di Serie A . Idi Nicola conquistano tre punti con i gol di Bonazzoli su ...

OfficialUSS1919 : È finita! All’”Arechi” la #Salernitana batte per 2-1 il #Venezia e conquista il quinto risultato utile consecutivo. - OptaPaolo : 250 - Grazie alla vittoria contro il Venezia, la #Salernitana si trova fuori dalla zona retrocessione di #SerieA pe… - DAZN_IT : Salerno continua a SOGNARE! I granata battono 2-1 il Venezia: gol di Bonazzoli, Henry e Verdi ?? ??? 8/5: Salernitan… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | La Salernitana ha battuto 2-1 (1-0) il Venezia nel recupero della 20/a giornata. Con questo risultato, i campan… - LorenzoGucciare : @robtor83 Sono sicuramente buoni giocatori per squadre come Salernitana, Sampdoria, Venezia, Genoa, Cagliari e Spez… -