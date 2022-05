Paolo Bonolis, ecco quando tornerà Ciao Darwin: “Restyling e cambio di giochi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Paolo Bonolis lo aveva fatto intendere nel corso di una sua ultima intervista (“Ciao Darwin? Credo che prima o poi possa meritare ancora una ribalta. È un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale”), e così sarà. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, Ciao Darwin non solo tornerà ma ha anche una data prevista: marzo 2023. “È inoltre dato praticamente per certo il ritorno di Ciao Darwin, nel marzo del 2023”. – Si legge su TvBlog. – “Si tratterebbe della nona edizione del programma lanciato alla fine degli anni novanta, con l’ultima proposizione datata primavera 2019. Lo stesso Bonolis, ospite mercoledì sera di Maurizio Costanzo, ha commentato con un “vediamo” la possibilità di riproporre il celebre show ... Leggi su biccy (Di giovedì 5 maggio 2022)lo aveva fatto intendere nel corso di una sua ultima intervista (“? Credo che prima o poi possa meritare ancora una ribalta. È un prodotto trasversale ad ogni epoca e molto attuale”), e così sarà. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti,non soloma ha anche una data prevista: marzo 2023. “È inoltre dato praticamente per certo il ritorno di, nel marzo del 2023”. – Si legge su TvBlog. – “Si tratterebbe della nona edizione del programma lanciato alla fine degli anni novanta, con l’ultima proposizione datata primavera 2019. Lo stesso, ospite mercoledì sera di Maurizio Costanzo, ha commentato con un “vediamo” la possibilità di riproporre il celebre show ...

