Advertising

AlfredoPedulla : Conferme su #Osimhen corteggiato dalla #Premier e di #Broja nella lista del #Napoli che comprende #Scamacca (perple… - napolipiucom : Napoli, Scamacca vuole 5 milioni l'anno. De Laurentiis non si arrende #Calciomercato #napoli #Scamacca… - bruttapas : #Scamacca chiede 5 mln annui al Napoli...Buona permanenza in Emilia - ilpodsport : #Calciomercato Mercato Napoli: Giuntoli punta Barak, Scamacca e Simeone #ilpodsport - infoitsport : Napoli, è caccia all'erede di Osimhen: tre nomi sul taccuino, è sfida all'Inter per Scamacca -

...quando non avevo la patente" Empoli 24/04/2022 - campionato di calcio serie A / Empoli -/ ... Per dire: ha segnato gli stessi gol di Gianlucadel Sassuolo su cui ci sono gli occhi delle ...... ma il cui divario per rendimento da secondo e terzo posto (Lazio e) avrebbe potuto essere ... giovane e di prospettiva e non è un caso che il nome diresta in pole position. Lautaro ...Gianluca Scamacca chiede 'la luna': se non abbasserà le sue pretese salariali, il Napoli non potrà acquistarlo come potenziale erede di Victor Osimhen.In questi mesi si parla molto del fatto che i calciatori del Sassuolo (soprattutto i quattro italiani Berardi, Scamacca, Raspadori e Frattesi ... Segna un gol pesantissimo contro il Napoli e ...