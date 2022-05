Napoli, Lobotka: “Scudetto? Era un sogno, ci riproveremo l’anno prossimo. Su Spalletti…” (Di giovedì 5 maggio 2022) Napoli Lobotka Scudetto – Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto affermato. “Lo Scudetto era il nostro sogno. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, ora l’obiettivo è vincere le tre partite che mancano alla fine del campionato. Obiettivo terzo posto? Esatto. Forse anche il secondo. Cerchiamo di giocare al meglio ed esprimere il nostro miglior calcio. Sono pronto e siamo pronti tutti per la sfida contro il Torino. Quant’è stato importante Spalletti per te? Molto. Mi ha dato l’opportunità, ha creduto in me e avere la fiducia dell’allenatore è molto importante. Ora sono un altro calciatore, ma con lo stesso corpo. Obiettivo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)– Stanislav, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto affermato. “Loera il nostro. Siamo contenti di essere arrivati in Champions League, ora l’obiettivo è vincere le tre partite che mancano alla fine del campionato. Obiettivo terzo posto? Esatto. Forse anche il secondo. Cerchiamo di giocare al meglio ed esprimere il nostro miglior calcio. Sono pronto e siamo pronti tutti per la sfida contro il Torino. Quant’è stato importante Spalletti per te? Molto. Mi ha dato l’opportunità, ha creduto in me e avere la fiducia dell’allenatore è molto importante. Ora sono un altro calciatore, ma con lo stesso corpo. Obiettivo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, il TFN ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla procura per aver fa… - DALEX911 : Napoli, Lobotka: 'Con Spalletti sono rinato. Scudetto? Ci riproveremo' - Torrechannelit : Napoli – Lobotka: “Felici per l’obiettivo Champions, daremo tutto per conquistare lo scudetto il prossimo anno” - infoitsport : Napoli, Lobotka: 'Lo Scudetto era il nostro sogno, l'anno prossimo ci riproveremo' - TuttoFanta : ??#NAPOLI, le parole di #Lobotka: 'Grazie a #Spalletti sono un altro giocatore. #Scudetto? L'anno prossimo proveremo… -