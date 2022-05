LIVE Roma-Leicester 1-0 al 45' | decide il colpo di testa di Abraham

(Di giovedì 5 maggio 2022) Un ultimo sforzo per la finale di Conference League. Alle 21 ladi José Mourinho scende in campo all'Olimpico contro il...

Advertising

SkySport : Roma-Leicester 1-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport… - corgiallorosso : LIVE Roma-Leicester 1-0 (11' Abraham) – Finisce il primo tempo - siamo_la_Roma : ?? 45+3' - Termina il primo tempo. Decide #Abraham #ASRoma #UECL #RomaLCFC 1-0 - forzaroma : 45'+3 - Si chiude il primo tempo all'Olimpico: la Roma è avanti grazie al gol di Abraham #RomaLeicester 1-0 LIVE #ASRoma #UECL - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Coreografia da brividi all'Olimpico!?? #RomaLeicester -

DIRETTALEICESTER (RISULTATO1 - 0): ABRAHAM FA ESPLODERE L'OLIMPICO All'11' del primo tempo Abraham fa esplodere lo Stadio Olimpico segnando il gol dell' 1 a 0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. ...Incantato Ranieri, il grande ex delle due squadre, mentre l'Olimpico canta l'inno della. Con i tifosi del Leicester che battono le mani. Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno per entrare ...Roma-Leicester, la cronaca: l’Olimpico è una bolgia, 70mila voci giallorosse a spingere la squadra. Presenti anche Ranieri e Perrotta SEGUI IL MATCH CON IL COMMENTO LIVE DI ROMANEWS SUL NOSTRO CANALE ...24' – La Roma prova a ripartire in contropiede con Zaniolo che scarica su Abraham a centrocampo, ma l’inglese si fa anticipare. Dove vederla. La gara tra Leicester e Roma sarà visibile in streaming li ...