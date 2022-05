Le pesanti accuse di Guendalina Tavassi a Laura | “Voleva picchiarmi | mi ha maledetta”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 maggio 2022) Bisogna dire che da questa edizione dell‘Isola dei famosi 2022,Maddaloni e suo marito Clemente Russo ne escono molto male. E non per quello che su di loro dicono gli altri naufraghi, che potrebbe anche non essere esattamente vero, ma per come si comportano nelle dirette, nelle clip che tutti vediamo e possiamo giudicare. Lo spirito di competizione questa volta sta andando oltre e i due coniugi, che presi separatamente non erano indigesti, stanno regalando forse il peggio del loro modo di essere. E se pensiamo che il fratello diMaddaloni, ha vinto l’Isola, bhè tra i due c’è una notevole differenza. Le nuoveverso, arrivano dache dopo l’ultima diretta dell’Isola, ha raccontato qualcosa su quello che è stato l’atteggiamento successivo dei ...