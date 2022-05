Incredibile su La7: “No, mi rifiuto”, ha detto no alla richiesta del conduttore (Di giovedì 5 maggio 2022) Pioggia di rifiuti verso La7. La rete nei guai dopo le polemiche sulle ospitate di alcuni esponenti russi, è scattata la rivolta. La7 logo (Rete televisiva)Ma che cosa sta succedendo a La7? I vertici della rete televisiva stanno cominciando a tremare, scatta la rivolta degli ospiti in TV. Nelle ultime settimane a La7 é stato un disastro dopo l’altro a causa delle scelte di alcuni conduttori di programmi. La questione è davvero spinosa e riguarda gli ospiti russi invitati in particolare nei Talk Show politici e di attualità di La7. Lilli Gruber, Corrado Formigli, Massimo Giletti, Myrta Merlino sono direttamente coinvolti in questa polemica ma continuano per la loro strada. Proprio per garantire il pluralismo delle voci e delle opinioni e per allontanare l’accusa di censura, questi conduttori stanno continuando ad invitare vari esponenti russi, politici e giornalisti, che però farebbero ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Pioggia di rifiuti verso La7. La rete nei guai dopo le polemiche sulle ospitate di alcuni esponenti russi, è scattata la rivolta. La7 logo (Rete televisiva)Ma che cosa sta succedendo a La7? I vertici della rete televisiva stanno cominciando a tremare, scatta la rivolta degli ospiti in TV. Nelle ultime settimane a La7 é stato un disastro dopo l’altro a causa delle scelte di alcuni conduttori di programmi. La questione è davvero spinosa e riguarda gli ospiti russi invitati in particolare nei Talk Show politici e di attualità di La7. Lilli Gruber, Corrado Formigli, Massimo Giletti, Myrta Merlino sono direttamente coinvolti in questa polemica ma continuano per la loro strada. Proprio per garantire il pluralismo delle voci e delle opinioni e per allontanare l’accusa di censura, questi conduttori stanno continuando ad invitare vari esponenti russi, politici e giornalisti, che però farebbero ...

Advertising

AdrianoPortogal : @rai3 @rete4 @la7 incredibile sempre gli stessi personaggi nei talk.. rapporto prorussi /ucraini /proitaliani 7 / 2 / 1 Fate schifo. - andreaguglielme : @myrtamerlino Mi scusi incredibile dire che la l’intervista di Lavrov sia nata da un pagamento Mediaset,forse di Be… - andreaguglielme : @myrtamerlino Mi scusi incredibile dire che la l’intervista di Lavrov sia nata da un pagamento Mediaset,forse di Be… - Ile2S : RT @La7tv: #lariachetira @MGMaglie: 'Quella di Lavrov io l'ho colta come una forte minaccia all'Italia. Putin non è un reietto, è stato un… - mgmaglie : RT @La7tv: #lariachetira @MGMaglie: 'Quella di Lavrov io l'ho colta come una forte minaccia all'Italia. Putin non è un reietto, è stato un… -