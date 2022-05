Incendio in una tomba al cimitero di Pozzallo: forse di natura dolosa (Di giovedì 5 maggio 2022) Pozzallo – “Incendio di probabile natura dolosa al cimitero di Pozzallo”. Lo annuncia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Se la natura dolosa dovesse essere confermata, – dice il sindaco Roberto Ammatuna – si tratterebbe di un atto gravissimo da condannare nella maniera più ferma.Pochi minuti fa si è sviluppato un Incendio in una tomba in costruzione nel cimitero comunale.Non può essere esclusa la natura dolosa del gravissimo episodio su cui indagheranno le Forze dell’Ordine.Fortunatamente gli operai del Comune sono intervenuti prontamente per spegnere l’Incendio e a breve riferiranno fatti e circostanze, di cui sono a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 5 maggio 2022)– “di probabilealdi”. Lo annuncia il sindaco di, Roberto Ammatuna. “Se ladovesse essere confermata, – dice il sindaco Roberto Ammatuna – si tratterebbe di un atto gravissimo da condannare nella maniera più ferma.Pochi minuti fa si è sviluppato unin unain costruzione nelcomunale.Non può essere esclusa ladel gravissimo episodio su cui indagheranno le Forze dell’Ordine.Fortunatamente gli operai del Comune sono intervenuti prontamente per spegnere l’e a breve riferiranno fatti e circostanze, di cui sono a ...

