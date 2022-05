In carcere per abusi sul figlio di 4 mesi: detenuto sequestrato per ore e picchiato con scatolette di tonno (Di giovedì 5 maggio 2022) Un detenuto è stato sequestrato e picchiato da due uomini che condividevano il carcere con lui. La vittima dell’aggressione ha riportato ferite molto severe. detenuto picchiato e sequestrato per due ore: la feroce aggressione Anthony Smith, 51 anni, è stato vittima di una feroce aggressione da parte di due detenuti, due uomini di 31 e 36 anni. Smith si trova in carcere per scontare la condanna a 10 anni inflittagli per i terribili abusi commessi sul figlio di appena 4 mesi. I due uomini si sono introdotti nella sua cella, nel penitenziario del Kent, subito dopo aver preso la propria colazione e qui lo avrebbero sequestrato e legato al letto. Smith è stato colpito per due lunghe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Unè statoda due uomini che condividevano ilcon lui. La vittima dell’aggressione ha riportato ferite molto severe.per due ore: la feroce aggressione Anthony Smith, 51 anni, è stato vittima di una feroce aggressione da parte di due detenuti, due uomini di 31 e 36 anni. Smith si trova inper scontare la condanna a 10 anni inflittagli per i terribilicommessi suldi appena 4. I due uomini si sono introdotti nella sua cella, nel penitenziario del Kent, subito dopo aver preso la propria colazione e qui lo avrebberoe legato al letto. Smith è stato colpito per due lunghe ...

