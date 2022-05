Il Papa dolorante arriva in Aula Paolo VI in sedia a rotelle. Il chirurgo: l’intervento eviterebbe tanta sofferenza (Di giovedì 5 maggio 2022) Papa Francesco ricorre alla sedia a rotelle. E per la prima volta, un po’ per per il dolore al ginocchio destro. Un po’ in obbedienza alle disposizioni mediche che lo hanno invitato a non camminare e a fare sforzi – come lui stesso ha ricordato sabato scorso incontrando i pellegrini dalla Slovacchia – stamani. E presumibilmente anche in altre occasioni, in questi giorni. Specie quando si tratta di coprire distanze importanti il Pontefice deve, e dovrà, far ricorso al mezzo. Bergoglio, del resto – che lo scorso martedì, ha fatto sapere lui stesso, si è sottoposto ad una infiltrazione al ginocchio destro – al momento ha di fronte a sé un’agenda dei viaggi che non ha subìto variazioni in considerazione delle sue condizioni fisiche. Confermato, dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente, per il prossimo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022)Francesco ricorre alla. E per la prima volta, un po’ per per il dolore al ginocchio destro. Un po’ in obbedienza alle disposizioni mediche che lo hanno invitato a non camminare e a fare sforzi – come lui stesso ha ricordato sabato scorso incontrando i pellegrini dalla Slovacchia – stamani. E presumibilmente anche in altre occasioni, in questi giorni. Specie quando si tratta di coprire distanze importanti il Pontefice deve, e dovrà, far ricorso al mezzo. Bergoglio, del resto – che lo scorso martedì, ha fatto sapere lui stesso, si è sottoposto ad una infiltrazione al ginocchio destro – al momento ha di fronte a sé un’agenda dei viaggi che non ha subìto variazioni in considerazione delle sue condizioni fisiche. Confermato, dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente, per il prossimo ...

