Guerra in Ucraina, Gentiloni: "Embargo sul petrolio russo entro 6 o 9 mesi" (Di giovedì 5 maggio 2022) Bruxelles – "La nostra proposta è di arrivare all'Embargo tra 6-9 mesi per diversi prodotti petroliferi" della Russia. A dichiararlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all'evento 'Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l'Italia2030'. "Arriveremo, con un percorso comune, anche alla decisione di arrivare gradualmente all'Embargo sul petrolio, penso sia una decisione ragionevole. Non dobbiamo nasconderci che avrà un impatto sulle nostre economie" oltre che sulla Russia, ha sottolineato. (fonte Adnkronos)

