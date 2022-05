Giro d’Italia 2022, le previsioni meteo. Temperature in aumento a metà maggio? (Di giovedì 5 maggio 2022) Il mese di maggio si sta caratterizzando per una certa variabilità atmosferica su tutta la penisola e la tendenza dovrebbe permanere anche nelle prossime tre settimane, come evidenziano le varie previsioni meteo. previsioni molto interessanti, da leggere con un certo interesse da parte dei ciclisti che saranno impegnati al Giro d’Italia 2022, in programma da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. Un conto è pedalare sotto il sole e con Temperature gradevoli, un altro è correre dovendo fare i conti con pioggia e freddo, soprattutto nei tapponi di montagna che decideranno l’imminente Corsa Rosa. La prima parte del mese di maggio sarà caratterizzata da un clima instabile e da frequenti temporali, ma verso ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Il mese disi sta caratterizzando per una certa variabilità atmosferica su tutta la penisola e la tendenza dovrebbe permanere anche nelle prossime tre settimane, come evidenziano le variemolto interessanti, da leggere con un certo interesse da parte dei ciclisti che saranno impegnati al, in programma da venerdì 6a domenica 29. Un conto è pedalare sotto il sole e congradevoli, un altro è correre dovendo fare i conti con pioggia e freddo, soprattutto nei tapponi di montagna che decideranno l’imminente Corsa Rosa. La prima parte del mese disarà caratterizzata da un clima instabile e da frequenti temporali, ma verso ...

