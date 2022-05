Ftse Mib in rosso | bene UniCredit dopo i conti

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – L’avvio negativo degli scambi a Wall Street spinge al ribasso i listini europei. Positive nella prima parte, le piazze finanziarie europee sono state penalizzate dall’avvio indelle contrattazioni sulla piazza di New York, che ci ha messo poco a smaltire l’effetto rialzista innescato dal meeting della Federal Reserve. Come da attese, ieri la banca con sede a Washington ha messo a segno l’incremento maggiore da oltre 20 anni, +50 punti base allo 0,75-1%, escludendo strette più consistenti nei prossimi appuntamenti. Oggi è stata la volta della Bank of England che, con un incremento del tasso benchmark di 25 punti base lo ha portato all’1%. Sulla piazza finanziaria milanese oggi è stato giorno di trimestrali. La performance migliore delMib, che ha terminato a 23.759,71 punti (-0,6%), è stata registrata da ...

Advertising

MilanoFinanza : Ftse Mib: i titoli migliori e peggiori di giornata - InvestimentiBNP : Gli indici di Borsa europei chiudono sotto la pari, annullando tutti i rialzi messi a segno nella mattinata: FTSE M… - borsainside : Ecco un titolo italiano che può crescere fino ad oltre l'80% #trading - infoiteconomia : Piazza Affari tonica, Ftse Mib riconquista i 24.000 punti. Unicredit svetta - IacobellisT : OGGI IN BORSA, 3 maggio 2022| Ftse Mib in solido aumento, Stellantis sotto i riflettori' -

Milano Finanza

Ilsegna - 0,6%, ilItalia All - Share - 0,68%, ilItalia Mid Cap +1,21%, ilItalia STAR - 1,2%. BTP in leggero peggioramento, spread stabile. Il rendimento del decennale ...Dopo una prima parte positiva, chiusura in rosso per la Borsa Milano oggi: sulspiccano le performance di Stellantis ( - 0,72%) e di UniCredit (+2,08%) dopo la pubblicazione dei conti trimestrali . La casa automobilistica nata da Psa e da Fca ha chiuso i primi tre mesi ... Ftse Mib: i titoli migliori e peggiori di giornata Giu' di oltre il 2% la sterlina a 1,235 dollari. Sull'azionario milanese, non basta il rally di Unicredit (+2% ma e' salita anche del 6%) a sostenere il Ftse Mib, mentre Moncler ha pesato con un -5,6% ...L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Apple più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il ...