De Laurentiis - Bari | ricorso respinto

(Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio Deè stato prosciolto dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, come il responsabile sanitario del Napoli Raffaele Canonico, per il caso dei giocatori Lobotka, ...

claudioruss : Rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Il Trib. Naz. Federale ha rigettato il ricorso presentato da… - infoitsport : De Laurentiis dovrà vendere il Bari o il Napoli: il TFN rigetta il ricorso sulle multiproprietà - infoitsport : Bari, rigettato il ricorso sulle multiproprietà dei De Laurentiis - salernonotizie : Multiproprietà Napoli e Bari, respinto il ricorso di De Laurentiis: deve vendere una squadra - infoitsport : Bari, multiproprietà: il Tribunale Federale respinge il ricorso dei De Laurentiis -

E' stato invece rigettato il ricorso di Aurelio (nella foto) e Luigi De, presidenti del Napoli e del, sulle multiproprietà. Il ricorso presentato dai presidenti riguardava il divieto ...Il Tribunale federale nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e, Aurelio e Luigi De, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera pubblicata sul C. U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell'art. 16 bis NOIF. Secondo l'art. ...E’ stato invece rigettato il ricorso di Aurelio (nella foto) e Luigi De Laurentiis, presidenti del Napoli e del Bari, sulle multiproprietà. Il ricorso presentato dai presidenti riguardava il divieto ...Non si aspettava molto di più da questo primo grado, Aurelio De Laurentiis. Ma questo è solo il primo round perché la battaglia con la Figc per quella che ritiene una norma non giusta, andrà avanti.