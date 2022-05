Covid, Ema: “Vaccini aggiornati entro settembre” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “La nostra priorità è garantire che i Vaccini anti-Covid adattati siano approvati al più tardi entro settembre, se i dati presentati ne confermeranno la sicurezza e la risposta immunitaria, per essere pronti per il lancio di nuove campagne di immunizzazione in autunno. Ciò consentirebbe ai produttori di adeguare di conseguenza le proprie linee di produzione”. A spiegare come ci si sta muovendo per arrivare ad avere Vaccini aggiornati in tempi utili è Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “L’Ema – ha spiegato Cavaleri – sta lavorando a stretto contatto con i produttori per guidare gli sforzi in campo verso lo sviluppo di Vaccini adattati per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “La nostra priorità è garantire che ianti-adattati siano approvati al più tardi, se i dati presentati ne confermeranno la sicurezza e la risposta immunitaria, per essere pronti per il lancio di nuove campagne di immunizzazione in autunno. Ciò consentirebbe ai produttori di adeguare di conseguenza le proprie linee di produzione”. A spiegare come ci si sta muovendo per arrivare ad averein tempi utili è Marco Cavaleri, responsabilee Prodotti terapeutici-19 dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “L’Ema – ha spiegato Cavaleri – sta lavorando a stretto contatto con i produttori per guidare gli sforzi in campo verso lo sviluppo diadattati per ...

