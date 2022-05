Conte si fa la scuola di partito tutta di sinistra. E a chi critica ribatte: “Perché, esistono pensatori di destra?” (Di giovedì 5 maggio 2022) Giuseppe Conte dice che sarà lui stesso il primo alunno della scuola di partito che si inaugura oggi. Nella prima lezione Vito Mancuso e Gustavo Zagrebelsky discuteranno di ‘Etica e politica”. Nessuna novità per quanto riguarda i docenti: sono tutti di sinistra. Da Domenico De Masi, già assessore di Bassolino, a Nadia Urbinati, che sta nella fondazione di D’Alema. Da Daniele Lorenzi, presidente Arci, a Tomaso Montanari, guru della sinistra radical. E su Fb Conte si vanta delle lectio magistralis che terrà il premio Nobel Joseph Stiglitz. La scelta dei nomi, commenta Paolo Bracalini sul Giornale, va di pari passo con la radicalizzazione delle posizioni di sinistra del M5S e con le dichiarazioni che “lisciano il pelo all’elettorato anti-americnao e anti-Nato”. E a chi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Giuseppedice che sarà lui stesso il primo alunno delladiche si inaugura oggi. Nella prima lezione Vito Mancuso e Gustavo Zagrebelsky discuteranno di ‘Etica e politica”. Nessuna novità per quanto riguarda i docenti: sono tutti di. Da Domenico De Masi, già assessore di Bassolino, a Nadia Urbinati, che sta nella fondazione di D’Alema. Da Daniele Lorenzi, presidente Arci, a Tomaso Montanari, guru dellaradical. E su Fbsi vanta delle lectio magistralis che terrà il premio Nobel Joseph Stiglitz. La scelta dei nomi, commenta Paolo Bracalini sul Giornale, va di pari passo con la radicalizzazione delle posizioni didel M5S e con le dichiarazioni che “lisciano il pelo all’elettorato anti-americnao e anti-Nato”. E a chi ...

Agenzia_Ansa : 'Sulla norma sull'inceneritore spero non si pensi neppure lontanamente di calare la fiducia. La fiducia semmai la c… - fattoquotidiano : Conte lancia la scuola di formazione politica del M5s: “Dobbiamo migliorare le nostre competenze per perseguire il… - SecolodItalia1 : Conte si fa la scuola di partito tutta di sinistra. E a chi critica ribatte: “Perché, esistono pensatori di destra?… - alemichelon_ : RT @mariamacina: Avete letto che Conte ha istituito per i grillini una scuola di formazione politica? Francamente avrei pensato più a corsi… - dasar : RT @mariamacina: Avete letto che Conte ha istituito per i grillini una scuola di formazione politica? Francamente avrei pensato più a corsi… -