Cessione Milan, spunta una clamorosa indiscrezione: RedBird si inserisce nella trattativa (Di giovedì 5 maggio 2022) La Cessione del Milan si arricchisce di un ulteriore capitolo: RedBird è pronto ad offrire un miliardo per acquisire i rossoneri Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardo alla Cessione del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, infatti, la Red Bird sarebbe pronta a beffare Investcorp offrendo un miliardo di euro per l'acquisizione del club rossonero. RedBird è una delle società di investimento più importanti al mondo, soprattutto nell'ambito sportivo e in società tecnologiche associate. L'anno passato, RedBird ha acquistato per la cifra di 750 milioni il 10% di Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox. L'articolo proviene da Calcio News 24.

