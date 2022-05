Carfagna: “Revocare gli aiuti all’Ucraina non porterebbe alla pace” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – “La pace in Ucraina è il nostro obiettivo, ma Revocare gli aiuti all’Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe alla resa incondizionata di un Paese sovrano a uno Stato aggressore. Non possiamo permetterlo”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), che ha parlato di queste tematiche a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – “Lain Ucraina è il nostro obiettivo, maglinonresa incondizionata di un Paese sovrano a uno Stato aggressore. Non possiamo permetterlo”. Così la ministra per il Sud, Mara(foto), che ha parlato di queste tematiche a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. L'articolo L'Opinionista.

