Calciomercato Napoli, il Barcellona si fa avanti per un top! (Di giovedì 5 maggio 2022) Stagione che volge al termine e si sa che con i titoli di coda di un’annata che ha in sé più rimorsi che soddisfazioni, si apre la sessione estiva del Calciomercato. In casa Napoli ne sono pienamente coscienti, lo sa il presidente che continua a parlare della questione Spalletti, con uscite più o meno discutibili; lo sa Giuntoli, il quale dovrà interfacciarsi con l’esterno e con chi vuole i prezzi pregiati della rosa azzurra. Kalidou Koulibaly NapoliSecondo quanto riportato dal Mattino, il Barcellona sarebbe interessato a Kalidou Koulibaly, ma la società azzurra non sarebbe propensa nel fare sconti: “Ma Ramadani, il potente agente del difensore, è stato chiaro: non badate alla data di scadenza, il Napoli non fa sconti e per meno di 45 milioni non tratta la sua cessione. Anche se ha 32 anni. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Stagione che volge al termine e si sa che con i titoli di coda di un’annata che ha in sé più rimorsi che soddisfazioni, si apre la sessione estiva del. In casane sono pienamente coscienti, lo sa il presidente che continua a parlare della questione Spalletti, con uscite più o meno discutibili; lo sa Giuntoli, il quale dovrà interfacciarsi con l’esterno e con chi vuole i prezzi pregiati della rosa azzurra. Kalidou KoulibalySecondo quanto riportato dal Mattino, ilsarebbe interessato a Kalidou Koulibaly, ma la società azzurra non sarebbe propensa nel fare sconti: “Ma Ramadani, il potente agente del difensore, è stato chiaro: non badate alla data di scadenza, ilnon fa sconti e per meno di 45 milioni non tratta la sua cessione. Anche se ha 32 anni. ...

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, la #ChampionsLeague non arresta la rivoluzione: incontro decisivo per #Koulibaly, anche #Zielinski può partire https… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, il #Barcellona non si arrende: #Koulibaly resta nel mirino ?? Ecco la cifra che i blaugrana sono disposti a… - sportli26181512 : Napoli, la Champions non arresta la rivoluzione: incontro decisivo per Koulibaly, anche Zielinski può partire: I so… - cmdotcom : #Napoli, la #ChampionsLeague non arresta la rivoluzione: incontro decisivo per #Koulibaly, anche #Zielinski può par… - tuttonapoli : CdS - Osimhen in vetrina: big inglesi interessate, il Newcastle cerca doppio colpo dal Napoli -