Braglia | “Maignan portiere che si è distinto E’ uno dei migliori in stagione”

Advertising

gilnar76 : Braglia: «Maignan è stato uno dei migliori portieri della stagione» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Braglia su #Maignan ?? - zazoomblog : Maignan Braglia: “E’ stato uno dei migliori della stagione perché non ha subito l’alternanza” - #Maignan #Braglia:… - serie_a24 : #Maignan, Braglia: “E’ stato uno dei migliori della stagione perché non ha subito l’alternanza” - sportli26181512 : TMW Radio - Braglia: 'Maignan è stato uno dei migliori portieri della stagione': L'ex portiere Simone Braglia è int… -

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW di Mike Maignan. Ecco le parole dell’ex portiere: «Mi piacerebbe dire che questo campionato è stato deciso dai portieri in positivo. Per fortuna ci sono ...L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Prima si è espresso così su Maignan, portiere rossonero: "Mi piacerebbe dire che questo campionato è stato deciso dai portieri in ...