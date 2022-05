Benevento, in quattro saltano la Spal: Lapadula convocato (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questo pomeriggio, Fabio Caserta ha reso nota la lista dei calciatori convocati del Benevento per l’ultima partita di campionato in programma domani ore 20.30 allo stadio Ciro Vigorito contro la Spal. Torna Federico Barba dopo il turno di squalifica che lo ha costretto a saltare il match di Monza, mancheranno Glik, Gyamfi, Moncini e Forte. Regolarmente convocato Gianluca Lapadula, tornato in gruppo in settimana. Di seguito l’elenco dei 23 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 18 Foulon Daam, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 1 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questo pomeriggio, Fabio Caserta ha reso nota la lista dei calciatori convocati delper l’ultima partita di campionato in programma domani ore 20.30 allo stadio Ciro Vigorito contro la. Torna Federico Barba dopo il turno di squalifica che lo ha costretto a saltare il match di Monza, mancheranno Glik, Gyamfi, Moncini e Forte. RegolarmenteGianluca, tornato in gruppo in settimana. Di seguito l’elenco dei 23 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 18 Foulon Daam, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 1 ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, in quattro saltano la #Spal: Lapadula convocato ** - kalidu1926 : In barba a quei quattro gatti razzisti di Salerno io tifero per la #salernitana perche sono campano napoletano e fi… - Max_Mogavero : #Benevento, occhio al giallo: quattro diffidati a rischio stop per la prima gara dei play off #serieb… - SerieBNewsCom : ?Tre sconfitte nelle ultime quattro per il Benevento, che vede sfumare la promozione diretta?? ??Vigorito ha riflett… - tabellamercatob : Stato di forma in #SerieB ultimi cinque turni #Lecce e #Benevento quattro vittorie e una sconfitta Tre successi per… -