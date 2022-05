Ancelotti, grazie di esistere (Di giovedì 5 maggio 2022) Lucio Dalla, lui sì, sarebbe riuscito a descrivere perfettamente quello che abbiamo visto ieri sera al Bernabeu: avrebbe scritto di luna e di magie e di cielo e di stelle. Ma il poeta moderno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022) Lucio Dalla, lui sì, sarebbe riuscito a descrivere perfettamente quello che abbiamo visto ieri sera al Bernabeu: avrebbe scritto di luna e di magie e di cielo e di stelle. Ma il poeta moderno ...

Ancelotti, grazie di esistere Una settimana fa a Manchester, al gol del 4 - 2 Ancelotti, rivolto al figlio Davide, con l'ormai ... Grazie, Carlo, di esistere e di essere così autentico, spontaneo, vero e vincente. La fortuna non c'... Real, il segreto di Ancelotti: 'Un video con tutte le nostre rimonte' MADRID (Spagna) - Sarà la quinta finale di Champions League per Carlo Ancelotti, sempre più nella leggenda grazie all'impresa sul Manchester City che permette al tecnico italiano di superare Lippi, Ferguson e Klopp (prossimo avversario a Parigi), che hanno raggiunto 4 ... Corriere dello Sport Dalla Spagna incoronano Ancelotti: "Tutti i giocatori dicono che è il migliore del mondo!" Di chi è il merito Di Ancelotti e del preparatore Pintus E' di tutto lo staff tecnico che è spettacolare, compreso suo figlio Davide che è molto bravo. Grazie ad Ancelotti questa squadra sta molto ...