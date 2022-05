"Alma ha una mamma e un papà": la protesta di Levante in ospedale (Di giovedì 5 maggio 2022) La cantautrice siciliana è apparsa su Instagram per raccontare un episodio vissuto in ospedale, aprendo una discussione sul ruolo dei genitori nella cura dei figli Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) La cantautrice siciliana è apparsa su Instagram per raccontare un episodio vissuto in, aprendo una discussione sul ruolo dei genitori nella cura dei figli

Advertising

Alexx_Alma : @cristizorpina @paradisocapo @__ego____ ti dico solo che dovresti smetterla tu di attribuire 'titoli' ad una ragazz… - Alexx_Alma : @cristizorpina @paradisocapo @__ego____ Ma le fai tu le congetture scusami!! Chi lo vede (fisicamente non in 15 sec… - squadrami : @ILRUSSO1 @rubio_chef Grande chef???? Ha fatto un corso alma di una settimana e il comi in cucina in nuova Zelanda… - La_Neutrina : Le immagini di Alma-Tadema sono una gioia per gli occhi, con le donne estremamente moderne e le atmosfere di langui… - Miluchiesa : vendo mi alma x una pizza -