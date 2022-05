VivoGlutenFree sbarca su RTL 102 | 5

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano - Hanno voluto sapere tutto del progetto, la costola social del nostro sito www.cucina24ore.it, che aiuta chi si trova costretto a mangiare stando attento ad intolleranze ed allergie alimentari come la più famosa celiachia. Luca e Ale, al secolo Luca di Giacomantonio (il nostro direttore) ed Alessia Bonaduce (il nostro editore) hanno illustrato ai conduttori di Delivery, trasmissione di RTL 102.5 condotta da Elisa D'Ospina e Luigi Provenzani, il motivo che li ha spinti a mettersi in gioco sui social per portare la propria testimonianza di famiglia che vive ogni giorno scontrandosi con ogni tipo di intolleranze.nasce come ogni progetto innovativo quasi per caso, naturalmente, attraverso un percorso di crescita e di consapevolezza alimentare che ha coinvolto tutta la famiglia (anche i piccoli figli Anna e Marco). ...