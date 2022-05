Udinese, Deulofeu: «È il miglior momento della mia carriera, merito di Cioffi» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato del grande momento che sta vivendo in campo Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, in una intervista ad AS ha parlato del grande momento che sta vivendo in campo con la maglia bianconera. momento – «Il miglior momento della carriera? Sì, e so perché lo è. Prima ero molto irregolare, ora sono a un punto della mia vita in cui tutto ciò che faccio ha un significato. Quando le cose mi accadono, ci ho già lavorato prima, le vedo arrivare. Famiglia, predisposizione mentale, sacrificio fisico, squadra: tutto funziona e influenza». Cioffi – «Mi ha ha aiutato molto sotto l’aspetto motivazionale: ci fa uscire in campo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante dell’ha parlato del grandeche sta vivendo in campo Gerard, attaccante dell’, in una intervista ad AS ha parlato del grandeche sta vivendo in campo con la maglia bianconera.– «Il? Sì, e so perché lo è. Prima ero molto irregolare, ora sono a un puntomia vita in cui tutto ciò che faccio ha un significato. Quando le cose mi accadono, ci ho già lavorato prima, le vedo arrivare. Famiglia, predisposizione mentale, sacrificio fisico, squadra: tutto funziona e influenza».– «Mi ha ha aiutato molto sotto l’aspetto motivazionale: ci fa uscire in campo ...

