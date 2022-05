Traffico Roma del 04-05-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati si transita ancora con difficoltà sulla via Salaria tra l’entrata di Settebagni per la diramazione Roma nord è fonte di papà via Di Valle Ricca nei pressi di Monterotondo Scalo abbiamo cuore quindi In entrambe le direzioni a causa di un incidente altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra la Bufalotta e il bivio per la A24 rallentamenti invece in carreggiata opposta sulla carreggiata esterna tra la via del mare e La Romanina code per Traffico poi sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea lezione Salaria ci spostiamo infine sulla Pontina dove segnaliamo code In entrambe le direzioni e l’altezza dei lavori in corso nei pressi di Castel di Decima bene da Massimo peschi per il momento è tutto ma per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati si transita ancora con difficoltà sulla via Salaria tra l’entrata di Settebagni per la diramazionenord è fonte di papà via Di Valle Ricca nei pressi di Monterotondo Scalo abbiamo cuore quindi In entrambe le direzioni a causa di un incidente altro incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra la Bufalotta e il bivio per la A24 rallentamenti invece in carreggiata opposta sulla carreggiata esterna tra la via del mare e Lanina code perpoi sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea lezione Salaria ci spostiamo infine sulla Pontina dove segnaliamo code In entrambe le direzioni e l’altezza dei lavori in corso nei pressi di Castel di Decima bene da Massimo peschi per il momento è tutto ma per ...

