Sport in tv oggi (mercoledì 4 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà un mercoledì tutto da vivere per quanto riguarda lo Sport italiano e mondiale. Tanto calcio, con la Champions League in primo piano e l’attesissimo ritorno delle semifinali tra Real Madrid e Manchester City, quindi il tennis con il Masters 1000 e il WTA di Madrid, quindi le fasi conclusive di Eurolega e Eurocup di basket, senza dimenticare la NBA con i play-offs e il ciclismo con la 4 Giorni di Dunkerque e la presentazione delle squadre del Giro d’Italia. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettagli gli eventi Sportivi odierni e come seguirli in tv e streaming. programma Sport IN TV oggi MERCOLEDI’ 4 maggio Ore 00.15 CALCIO, Copa Sudamericana – Cuiabà-Racing Club – DAZN Ore 01.00 BASKET, NBA – Boston Celtics-Milwaukee Bucks – diretta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà untutto da vivere per quanto riguarda loitaliano e mondiale. Tanto calcio, con la Champions League in primo piano e l’attesissimo ritorno delle semifinali tra Real Madrid e Manchester City, quindi il tennis con il Masters 1000 e il WTA di Madrid, quindi le fasi conclusive di Eurolega e Eurocup di basket, senza dimenticare la NBA con i play-offs e il ciclismo con la 4 Giorni di Dunkerque e la presentazione delle squadre del Giro d’Italia. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettagli gliivi odierni e come seguirli in tv eIN TVMERCOLEDI’ 4Ore 00.15 CALCIO, Copa Sudamericana – Cuiabà-Racing Club – DAZN Ore 01.00 BASKET, NBA – Boston Celtics-Milwaukee Bucks – diretta ...

Advertising

DiMarzio : A Federico #Gatti, oggi al @Frosinone1928 e domani alla @juventusfc, il premio dedicato a papà @misterdimarzio e as… - mauroberruto : Buon #PrimoMaggio a lavoratrici e lavoratori del mondo degli #sport non-professionistici. Centinaia di migliaia di… - sportface2016 : SPORT IN TV - PALINSESTO OGGI MERCOLEDI #4MAGGIO - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi, il bollettino e le news di oggi: Ieri in Italia registrati 62.071 nuovi cas… - linformatore11 : Oggi è il 73° anno dall'incidente aereo di Superga, ricordiamo il Grande Toro.....puoi leggere l'intero redazionale… -