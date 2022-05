Perché c’è un boom di malattie infettive tra i bambini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i bambini, soprattutto sotto i 10 anni, si sta registrando un boom di malattie infettive. Quale potrebbe essere la causa? Secondo una recente ricerca tutto potrebbe essere ricondotto alla pandemia da Covid-19. Nello specifico gli esperti hanno sottolineato che questo aumento delle malattie nei più piccoli sarebbe dovuto a un abbassamento delle difese immunitarie, come conseguenza del lockdown e dell’uso continuo delle mascherine. Tra le malattie infettive che si stanno diffondendo tra i più piccoli, oltre al Covid-19, segnaliamo i casi di morbillo ed epatite acuta che stanno allarmando la comunità scientifica. Per quanto riguarda l’epatite i casi accertati sono giunti a quota 145, con ben 10 bambini sottoposti a trapianto di fegato; i casi si sono ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra i, soprattutto sotto i 10 anni, si sta registrando undi. Quale potrebbe essere la causa? Secondo una recente ricerca tutto potrebbe essere ricondotto alla pandemia da Covid-19. Nello specifico gli esperti hanno sottolineato che questo aumento dellenei più piccoli sarebbe dovuto a un abbassamento delle difese immunitarie, come conseguenza del lockdown e dell’uso continuo delle mascherine. Tra leche si stanno diffondendo tra i più piccoli, oltre al Covid-19, segnaliamo i casi di morbillo ed epatite acuta che stanno allarmando la comunità scientifica. Per quanto riguarda l’epatite i casi accertati sono giunti a quota 145, con ben 10sottoposti a trapianto di fegato; i casi si sono ...

