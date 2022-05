Pd primo partito, gelo-FdI (ma è tutto vero): sondaggio, il trucco di Enrico Letta per superare la Meloni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Pd, con il suo 22,4% di preferenze, torna in testa nei sondaggi diventando il primo partito in Italia. Lo rivela Termometro Politico che utilizza le rilevazioni effettuate nella settimana dal 24 al 30 aprile da parte di ben cinque istituti specializzati: SWG, Piepoli, TP, Tecné e Ipsos. Il balzo che ha permesso al partito di Enrico Letta di raggiungere e superare di un punto percentuale Fratelli d'Italia sarebbe dovuto alla pace fatta tra i dem e Articolo 1 e quindi con il ritorno a casa del "figliuol prodigo" Pier Luigi Bersani e il ministro Roberto Speranza, che porterebbe il Pd molto vicini al consenso ottenuto in occasione delle elezioni europee del 2019. Guardando i dati di Termometro politico si vede dunque il partito di Giorgia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Pd, con il suo 22,4% di preferenze, torna in testa nei sondaggi diventando ilin Italia. Lo rivela Termometro Politico che utilizza le rilevazioni effettuate nella settimana dal 24 al 30 aprile da parte di ben cinque istituti specializzati: SWG, Piepoli, TP, Tecné e Ipsos. Il balzo che ha permesso aldidi raggiungere edi un punto percentuale Fratelli d'Italia sarebbe dovuto alla pace fatta tra i dem e Articolo 1 e quindi con il ritorno a casa del "figliuol prodigo" Pier Luigi Bersani e il ministro Roberto Speranza, che porterebbe il Pd molto vicini al consenso ottenuto in occasione delle elezioni europee del 2019. Guardando i dati di Termometro politico si vede dunque ildi Giorgia ...

Advertising

FratellidItalia : Riparte macchina del fango per tentare di mettere all’angolo il primo partito italiano e unica opposizione al gover… - pdnetwork : Siamo il partito del lavoro, senza retorica. Lo siamo con le nostre battaglie, al fianco di chi il #lavoro ce l’ha… - casino90210 : @Sparta_ram @manuancheno @Sacri71 @martaottaviani Questo è un orientamento di voto non sai che molte volte queste s… - pipillo62 : @frances81012549 @La7tv È il primo partito per numero di parlamentari e fino a nuove elezioni è questa la situazione che piaccia o no. - Granma_it : Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di #Cuba e Presidente della Repubblica,… -