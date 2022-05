Ostia, vietato l’ingresso in discoteca a tre ragazze: “Siete troppo coperte, non vi faccio entrare”. Il racconto: “È stato umiliante” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Siete troppo coperte, non vi faccio entrare”: tre ragazze sono state allontanate dalla discoteca Shilling di Ostia, dove si erano recate per un aperitivo in spiaggia nel pomeriggio del 1° maggio. Eleonora, studentessa di Ostia al terzo anno di giurisprudenza, ha raccontato al Messaggero che il buttafuori dello Shilling ha vietato l’ingresso e a lei e alle sue due amiche perché “non avevano i requisiti fisici”. “In un primo momento abbiamo pensato che potesse dipendere dall’età e così abbiamo sostenuto di essere maggiorenni, ma non è bastato” ha raccontato la ragazza. “Abbiamo anche chiesto cosa intendesse per requisiti fisici, forse che non eravamo alte abbastanza? Così abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “, non vi”: tresono state allontanate dallaShilling di, dove si erano recate per un aperitivo in spiaggia nel pomeriggio del 1° maggio. Eleonora, studentessa dial terzo anno di giurisprudenza, ha raccontato al Messaggero che il buttafuori dello Shilling hae a lei e alle sue due amiche perché “non avevano i requisiti fisici”. “In un primo momento abbiamo pensato che potesse dipendere dall’età e così abbiamo sostenuto di essere maggiorenni, ma non è ba” ha raccontato la ragazza. “Abbiamo anche chiesto cosa intendesse per requisiti fisici, forse che non eravamo alte abbastanza? Così abbiamo ...

Advertising

ParliamoDiNews : Vietato l`aperitivo in spiaggia a tre ragazze: `Non siete abbastanza sexy` #ostia #Roma - Calcioa5Live : @SignorCmb, vietato sbagliare con il Todis Lido di Ostia Futsal. Ma i precedenti non sono un granché #futsal… -