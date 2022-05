Messaggero: Lazio-Samp, Lotito abbassa i prezzi, la Nord: «Noi ci saremo». Ma l’Olimpico si riempirà? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la contestazione per il caro biglietti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa un passo verso i tifosi abbassando i costi dei tagliandi per il match contro la Sampdoria all’Olimpico. La vendita è iniziata ieri. Curva e Distinti costano 10 euro, la Tevere 20 e la tribuna Monte Mario 40. La Curva Nord, scrive il Messaggero, ha apprezzato, come dimostra il comunicato stringato ma pregnante: «Tutti allo stadio». Ma il quesito che si pone il quotidiano romano è il seguente: ce la farà effettivamente la Lazio a riempire l’Olimpico? “Il record stagionale risale al 20 novembre contro la Juventus – 45mila spettatori, buona parte di fede bianconera – con il 75% della capienza. Da quando si è tornati al 100% (1 aprile) il club ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la contestazione per il caro biglietti, il presidente della, Claudio, fa un passo verso i tifosindo i costi dei tagliandi per il match contro ladoria al. La vendita è iniziata ieri. Curva e Distinti costano 10 euro, la Tevere 20 e la tribuna Monte Mario 40. La Curva, scrive il, ha apprezzato, come dimostra il comunicato stringato ma pregnante: «Tutti allo stadio». Ma il quesito che si pone il quotidiano romano è il seguente: ce la farà effettivamente laa riempire? “Il record stagionale risale al 20 novembre contro la Juventus – 45mila spettatori, buona parte di fede bianconera – con il 75% della capienza. Da quando si è tornati al 100% (1 aprile) il club ...

