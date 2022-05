Manuela Arcuri si sposa | la data e la location del matrimonio da favola con Giovanni di Gianfrancesco

(Di mercoledì 4 maggio 2022)disino questa estate. Lo aveva già annunciato al settimanale Chi lo scorso novembre, circa un mese dopo aver confessato a Verissimo di volersire anche in Italia, dopo ilsegreto a Las Vegas nel 2013. Ora la coppia avrebbe deciso anchee, forse, l’abito, stando ad un’intervista rilasciata dallanuovamente a Chi. Nozze di: i dettaglidisarebbero, insomma, prossimi ad un secondo. L’annuncio non è nuovo, ma ora la coppia sembrerebbe aver deciso i ...

Advertising

zazoomblog : “Finalmente sposa”. Manuela Arcuri l’annuncio è ufficiale e bellissimo: quando dove e con chi - #“Finalmente… - UnioneSarda : #Gossip Nozze per Manuela Arcuri: “Mi sposo a luglio” - occhio_notizie : La #Arcuri ha rivelato la data delle nozze con il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuela Arcuri svela la data delle nozze, Alberto Tarallo sarà il suo testimone - fanpage : Manuela Arcuri svela la data delle nozze, Alberto Tarallo sarà il suo testimone -

si sposa: il fatidico sì al futuro marito arriverà la prossima estate in una location da sogno. Tutti i dettagli. Una bellissima novità nella vita di. L'attrice ...sente forte il profumo dei fiori d'arancio. 'Mi sposo!' , annuncia ufficialmente a Chi a cui confessa la data delle nozze , la location scelta e preziosi dettagli sul giorno del sì. ...Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker La data del gran giorno si avvicina e Manuela Arcuri regala alcune anticipazioni al settimanale Chi, svelando in anteprima che si sposerà nello stesso castello dove ...Im Herbst verriet sie, dass sie den Heiratsantrag von ihrem Freund bekommen habe, jetzt bestätigt Manuela Arcuri, dass es auch ein Date gibt. Die Schauspielerin und Giovanni Di Francesco werden am 22.