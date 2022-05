LIVE Sinner-De Minaur 6-4 6-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: prestazione solida dell’azzurro che approda agli ottavi! (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 22:24 60% di prime palle giocate da Sinner, che ha trovato il punto nel 70% delle occasioni. Quattro le palle break offerte dall’azzurro, che ha ceduto due volte il servizio nel rocambolesco primo set. Ottime le percentuali in risposta, con ben 5 break trovati dal tennista altoatesino. 22:22 Finalmente una vittoria senza troppe sofferenze per il numero 12 del ranking ATP che attende ora il vincente del match che vede opposto il canadese Auger-Aliassime al cileno Garin. JANNIK Sinner b Alex De Minaur 6-4 6-1!!! Fuori la risposta. Bastano un’ora e 14 minuti al giovane azzurro per trovare la quarta vittoria in altrettanti confronti diretti con l’australiano. 40-15 Serve ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A22:24 60% di prime palle giocate da, che ha trovato il punto nel 70% delle occasioni. Quattro le palle break offerte dall’azzurro, che ha ceduto due volte il servizio nel rocambolesco primo set. Ottime le percentuali in risposta, con ben 5 break trovati dal tennista altoatesino. 22:22 Finalmente una vittoria senza troppe sofferenze per il numero 12 del ranking ATP che attende ora il vincente del match che vede opposto il canadese Auger-Aliassime al cileno Garin. JANNIKb Alex De6-4 6-1!!! Fuori la risposta. Bastano un’ora e 14 minuti al giovane azzurro per trovare la quarta vittoria in altrettanti confronti diretti con l’australiano. 40-15 Serve ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-De Minaur 5-4 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro non chiude il primo parziale concedendo il controbr… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpMadrid Anche Jannick #Sinner agli #ottavidifinale! Show dell'altoatesino, che non lasci… - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 3-1 secondo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - zazoomblog : LIVE Sinner-De Minaur 6-4 2-1 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi in avvio di secondo set… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpMadrid Lorenzo #Musetti regola l'americano #Korda 6-4, 6-3 e vola agli #ottavidifinale… -