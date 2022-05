LIVE – Secondo turno play-off Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 4 maggio 2022) I play-off di Serie C stanno per entrare nella fase più calda ed oggi, mercoledì 4 maggio, scenderanno in campo 12 squadre che si sfideranno in 6 incontri. Noi di Sportface seguiremo tutti i match e vi proporremo la DIRETTA testuale di essi. Ecco i link per tutte la gare di questo primo turno che andrà a decretare le squadre qualificate per il Secondo turno, dove entreranno in gioco la quinta del girone A e la quarta dei gironi B e C. TABELLONE Secondo turno PROGRAMMA DEI playOFF Ore 20:30AVELLINO-FOGGIA MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA PESCARA-GUBBIO PRO VERCELLI-JUVENTUS U23 TRIESTINA-PRO PATRIA VIRTUS ENTELLA-OLBIA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) I-off diC stanno per entrare nella fase più calda ed oggi, mercoledì 4 maggio, scenderanno in campo 12 squadre che si sfideranno in 6 incontri. Noi di Sportface seguiremo tutti i match e vi proporremo latestuale di essi. Ecco i link per tutte la gare di questo primoche andrà a decretare le squadre qualificate per il, dove entreranno in gioco la quinta del girone A e la quarta dei gironi B e C. TABELLONEPROGRAMMA DEIOFF Ore 20:30AVELLINO-FOGGIA MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA PESCARA-GUBBIO PRO VERCELLI-JUVENTUS U23 TRIESTINA-PRO PATRIA VIRTUS ENTELLA-OLBIA SportFace.

Advertising

CryAntonino : RT @emergency_live: Chirurgia fetale, intervento su atresia laringea al Gaslini: è il secondo al mondo - alphavbetboy : Credo che se anche fosse stato stanco due ore fa avrebbe comunque continuato la live per stare con noi e parlare e… - aairplanechan : secondo me domani alle 6:30 mi sveglio con woozi ancora in live - aIyssareyes : chi ti ha scritto quelle cose nell’header? — secondo te? - __dorchadas : @Weird_viper Secondo me stanno evitando di fare live proprio per questo motivo (e fu così che domani i tannies fecero una live) -