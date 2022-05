L’ambasciatore inglese ad Anzio per ricordare il sacrificio degli Alleati

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 maggio 2022)– Visita istituzionale importante, ieri mattina, presso la Casa Comunale della Città di, con la colazione di lavoro tra il Sindaco, Candido De Angelis ed il nuovo Ambasciatore Britannico in Italia, Edward Llewellyn, accompagnato dall’Addetto Militare, Colonnello Simon Lawrence. Presenti all’incontro il Vicesindaco di, Danilo Fontana, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberta Cafà ed il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio. Successivamente la delegazione, guidata dal Sindaco e dal, si è recata in visita lungo la spiaggia dello Sbarco “Yellow Beach”, sulla Riviera di Levante, nelle immediate vicinanze della “testa di ponte” del Porto ed ai piedi dello storico edificio liberty Paradiso sul Mare, oggetto dell’ambizioso piano di recupero messo a punto dal primo cittadino. La ...