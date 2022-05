La Pupa e il Secchione Show: svelata la coppia vincitrice e la classifica finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo sette puntate di eliminazioni, ripescaggi, espulsioni, nuovi ingressi e salvataggi vari, finalmente La Pupa e il Secchione Show ha eletto la coppia vincitrice di questa bislacca quinta edizione italiana del format che mette al confronto l’intelligenza con la frivolezza. E parliamo di edizione bislacca in quanto ma come nell’ultima puntata – l’ottava, trasmessa questa sera 3 maggio 2022 – i ruoli di pupi e pupe ma anche quelli di secchioni e Secchione hanno avuto una evoluzione senza alcun senso. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, anche i secchioni e le Secchione sono stati chiamati a rispondere di domande di cultura generale così come pupe e pupi hanno potuto prendere parte a quiz e prove teoricamente a loro più avvezzi. Un vero e proprio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo sette puntate di eliminazioni, ripescaggi, espulsioni, nuovi ingressi e salvataggi vari, finalmente Lae ilha eletto ladi questa bislacca quinta edizione italiana del format che mette al confronto l’intelligenza con la frivolezza. E parliamo di edizione bislacca in quanto ma come nell’ultima puntata – l’ottava, trasmessa questa sera 3 maggio 2022 – i ruoli di pupi e pupe ma anche quelli di secchioni ehanno avuto una evoluzione senza alcun senso. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, anche i secchioni e lesono stati chiamati a rispondere di domande di cultura generale così come pupe e pupi hanno potuto prendere parte a quiz e prove teoricamente a loro più avvezzi. Un vero e proprio ...

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la finale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - infoitcultura : La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti della finale: Giucas Casella è il pupo per una sera - infoitcultura : La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della Finale stasera su Italia 1 -