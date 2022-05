Inter | Calhanoglu | “Ho dato il massimo ma possiamo ancora migliorare Sul futuro…”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 4 maggio 2022)– Hakan, centrocampista dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco quanto affermato. “Inzaghi ha detto che questa estate parlava più con te che con sua moglie, quanto ti ha aiutato? Io ero in nazionale, ho parlato 2-3 volte col mister e subito c’è stato feeling. Alla fine eravamo entrambi contenti del mio trasferimento. Che difficoltà hai trovato in questo ruolo?Ho giocato tanti ruoli, anche esterno. Da mezzala cerco di fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non credo sia difficile, devi solo ascoltare ciò che vuole il mister e io mi sono concentrato subito su questa squadra. Come valuti la tua stagione? Secondo me hoilper l’e per i miei compagni. Sto provando anche ora a fare il ...